Verona, maglia speciale per il match con il Sassuolo per i 120 anni di storia

Il club scaligero indosserà un kit inedito in occasione della sfida di Serie A col Sassuolo per festeggiare i 120 dalla fondazione nel 1903.

Una maglia speciale per celebrare una data importante. Il Verona indosserà una divisa tutta nuova in occasione della sfida contro il Sassuolo, in programma sabato 8 aprile, per celebrare i 120 anni dalla fondazione del club.

Ad annunciarlo è lo stesso club scaligero attraverso i canali social:

“Il primo disegno, i colori di sempre. Un’emozione, un sentimento, lunghi 120 anni. Sabato 8 aprile giocheremo con questa maglia per dire 'Auguri vecchio Hellas'".

Reduce dalla sconfitta per 1-0 all’Allianz Stadium contro la Juventus firmata Kean, la squadra di Zaffaroni ospiterà al Bengodi i neroverdi di Dionisi alle 18:30.

Un match in cui la società festeggerà il traguardo dei 120 anni dal 1903, anno di fondazione dell’Associazione Calcio Hellas.

I gialloblù vantano 32 partecipazione al campionato di Serie A e soprattutto uno scudetto in bacheca, vinto nella stagione 1984/1985.