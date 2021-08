Verona-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inter impegnata in trasferta contro il Verona nella seconda giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e su come vedere la sfida in tv e streaming.

VERONA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Inter

Verona-Inter Data: 27 agosto 2021

27 agosto 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Buona la prima per l'Inter che ha ottenuto i suoi primi tre punti in questa Serie A 2021/22: i ragazzi di Simone Inzaghi proveranno a fare il bis contro il Verona, in uno dei due anticipi della seconda giornata.

Segui tutte le partite di Serie A TIM dell'Inter su DAZN. Attiva ora

Handanovic e compagni non hanno avuto difficoltà ad avere la meglio sul Genoa all'esordio: poker firmato Skriniar, Calhanoglu, Vidal e Dzeko, in attesa che dal mercato arrivi qualche buona notizia in merito al nuovo attaccante che farà parte della rosa.

Non è andata così bene invece agli scaligeri, battuti sul terreno di gioco amico dal Sassuolo: la doppietta di un Zaccagni in grande spolvero non è bastata per evitare la sconfitta contro la squadra allenata da Dionisi.

Doppio successo per l'Inter nello scorso campionato: al 'Bentegodi' arrivarono i tre punti grazie ad un 1-2 (a segno Lautaro, Ilic e Skriniar), mentre nel ritorno disputato a San Siro fu Darmian a realizzare la rete decisiva nella ripresa.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Verona-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni che scenderanno in campo fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO VERONA-INTER

Verona-Inter verrà disputata venerdì 27 agosto 2021 nello scenario dello stadio 'Marcantonio Bentegodi' di Verona. Calcio d'avvio alle ore 20:45.

Sarà possibile assistere a Verona-Inter in tv attraverso l'applicazione di DAZN, fruibile con una smart tv. L'app inoltre si potrà utilizzare anche tramite dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick, oltre alle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5).

Il match tra Verona-Inter sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Verona-Inter per DAZN è affidata a Stefano Borghi, coadiuvato da Francesco Guidolin al commento tecnico.

Verona-Inter sarà visibile in diretta streaming su dispositivi con sistemi operativi iOS e Android come smartphone e tablet grazie all'applicazione di DAZN. Dal browser del proprio pc ci si potrà collegare al sito ufficiale: basterà inserire le credenziali per poter accedere al catalogo e selezionare l'evento desiderato.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire Verona-Inter attraverso l'app di Sky Go, scaricabile su pc, tablet e smartphone. L'alternativa è rappresentata da NOW, piattaforma online che permette di assistere alla programmazione Sky dopo aver sottoscritto un abbonamento.

Potrete seguire Verona-Inter in diretta anche sul nostro sito attraverso la consueta diretta testuale: aggiornamenti continui a partire dalle formazioni che si sfideranno al 'Bentegodi', fino al racconto in tempo reale delle azioni salienti dell'incontro.

Di Francesco senza lo squalificato Veloso: chance per Ilic a centrocampo, affiancato da Tameze. Conferma per Casale a destra viste le condizioni ancora non ottimali di Faraoni. Intoccabili Barak e Zaccagni, davanti spazio per Kalinic in virtù del persistere dei problemi fisici di Lasagna.

Simone Inzaghi può esultare per il recupero di Lautaro, tornato ad allenarsi col gruppo: argentino partner di Dzeko in attacco. Nessuna novità tra i centrocampisti: Dumfries dovrebbe partire nuovamente dalla panchina, fiducia a Darmian. Calhanoglu già imprescindibile come mezzala sinistra.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Günter, Magnani; Casale, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.