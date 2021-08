PROBABILI FORMAZIONI VERONA-INTER

Seconda giornata di Serie A: l'Inter di Inzaghi sfiderà il Verona di Di Francesco. Torna Lautaro, nei gialloblu diversi cambi.

Seconda giornata di Serie A, con presupposti differenti per Verona e Inter, ma con la stessa voglia di vincere: il campionato entra nel vivo con una gara importante per entrambe la formazioni che scenderanno in campo al Bentegodi.

Il Verona di Eusebio Di Francesco all'esordio ha perso contro il Sassuolo, in casa, per 2-3: a poco è servita la doppietta di Mattia Zaccagni, ma comunque ottimi segnali per l'allenatore gialloblu, che dovrà fare a meno di Miguel Veloso, squalificato nel corso della prima gara.

In porta confermato Montipò, mentre in difesa Magnani dovrebbe prendere il posto di Dawidowicz e giocare al fianco di Gunter e Ceccherini. A centrocampo diversi cambi rispetto all'esordio, oltre a Veloso, che verrà sostituito da Ilic, spazio a Faraoni e Tameze al posto di Casale e Hongla, con Lazovic confermato.

In avanti tridente destinato a essere schierato nuovamente: Zaccagni e Barak agiranno sulla trequarti, con Kalinic riferimento centrale.

Simone Inzaghi verso la riconferma in blocco dell'undici iniziale che ha battuto il Genoa: l'unica eccezione dovrebbe essere Lautaro Martinez, che ha scontato il turno di squalifica. In porta Handanovic, "protetto" da Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa.

Mediana a cinque con Darmian e Perisic sulle corsie laterali, Barella, Brozovic e Calhanoglu in mezzo, dietro a Dzeko e a Lautaro Martinez.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.