Verdi verso la Serie B: il Como prova a chiudere con il Torino

Reduce da due salvezze di fila prima di rientrare al Torino, Simone Verdi può scendere di categoria: si sta avvicinando all'ambizioso Como.

Simone Verdi e il Torino non hanno mai avuto un rapporto troppo positivo. E il fatto che l'ex trequartista del Napoli venga continuamente sballottato tra un prestito e l'altro ne è la riprova. Con un possibile scenario a sorpresa: il Como, in Serie B.

Secondo 'Sky Sport', i lariani stanno provando a chiudere col Toro per l'arrivo del trentunenne ex giocatore di Salernitana e Verona, il quale ha dato la propria disponibilità nonostante la prospettiva di abbandonare la Serie A per scendere di categoria.

Di Verdi al Como, del resto, si sta parlando già da diverse settimane. Ma ora potrebbe essere la volta buona. Tanto che la settimana prossima sono in programma nuovi contatti tra i due club per provare a chiudere l'operazione.

Un affare dettato dalla scarsa considerazione di cui Verdi, rientrato da Verona dopo aver contribuito alla conquista della salvezza scaligera, gode al Torino. Anche se l'ex bolognese ha giocato uno spezzone di partita contro la Feralpisalò, in Coppa Italia, subentrando a Radonjic a poco meno di mezz'ora dal termine dell'incontro, poi vinto dai granata per 2-1.

A nulla sono valse le buone prestazioni di Verdi nelle ultime due stagioni, nelle quali ha conquistato altrettante salvezze miracolose in coppia col "gemello diverso" Milan Djuric: prima alla Salernitana, poi al Verona. Ma sempre in prestito, prima di rientrare al Torino.

Prendendo Verdi, il Como certificherebbe le proprie ambizioni di ritorno in Serie A dopo una ventina d'anni dall'ultima apparizione. Ambizioni già venute alla luce tempo fa con l'arrivo di Cesc Fabregas, ma anche di volti noti come Patrick Cutrone, oltre alle collaborazioni con Dennis Wise e Thierry Henry.

L'obiettivo del Como, allenato da un altro ex Torino come Moreno Longo, sarà intanto quello di migliorare il piazzamento della scorsa stagione: un tredicesimo posto che, nonostante i sogni playoff, non ha evidentemente soddisfatto le aspettative di proprietà e tifoseria.