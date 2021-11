Verona-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VERONA-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Empoli

Verona-Empoli Data: 22 novembre 2021

22 novembre 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming : DAZN

Dopo la sosta delle Nazionali, che ha visto l'Italia chiudere il proprio girone al secondo posto e dunque costretta agli spareggi, ritorna la Serie A. Nel 13esimo turno del massimo campionato due delle gare si giocheranno di lunedì: la prima sarà Verona-Empoli, prevista nel pomeriggio.

Guarda Verona-Empoli su DAZN. Attiva ora

Sia Verona che Empoli hanno un'ottima posizione di classifica ottenuta in questi primi tre mesi di Serie A: la formazione veneta ha visto Tudor subentrare a Di Francesco con risultati notevoli, mentre quella toscana è guidata con successo fin qui da Andreazzoli.

Entrambe le squadre si trovano a sedici punti, a ben sette lunghezze dal terzultimo posto e a pochi passi da Europa League, Conference League e Champions: sul piatto tre punti importanti per sperare in qualcosa di più rispetto alla salvezza, obiettivo principale per entrambe almeno fino a quota 40.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Verona-Empoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO VERONA-EMPOLI

Verona-Empoli si giocherà lunedì 22 novembre 2021 allo stadio Bentegodi di Verona. Calcio d’inizio fissato alle ore 18.30, match valido per il 13esimo turno.

DOVE VEDERE VERONA-EMPOLI IN TV

Verona-Empoli verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN . Sarà quindi visibile su tutte le smart tv compatibili con l'app, oppure collegando il televisore di casa ad un TIMVISION BOX, ad una console di ultima generazione, PlayStation (4 e 5), Xbox (One, S, X), o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

VERONA-EMPOLI IN DIRETTA STREAMING

Verona-Empoli sarà trasmessa in streaming da DAZN e quindi tutti gli abbonati potranno seguire la gara attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone utilizzando l’apposita app compatibile con iOS ed Android, o attraverso pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

Il telecronista di Verona-Empoli DAZN sarà Andrea Calogero.

IN DIRETTA SU GOAL

Come sempre, Goal vi proporrà la diretta testuale il match. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio proponendovi tutte le notizie su Verona-Empoli e vi racconteremo le fasi cruciali e gli eventi della sfida dal calcio d’inizio fino al triplice fischio.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-EMPOLI

Tudor non può contare su Kalinic e Bessa, entrambi squalificati, oltre agli infortunati Frabotta, Ilic e Lazovic: in avanti Simeone supportato da Barak e Caprari, con Faraoni, Tameze, Veloso e Casale a comporre il quartetto di centrocampo. Davanti a Montipò spazio per Dawidowicz, Gunter e Ceccherini.

L'articolo prosegue qui sotto

Rosa al completo per Andreazzoli, che dovrebbe puntare su Pinamonti e DI Francesco come punte, supportati da Henderson. Haas, Ricci e Bandinelli in mezzo, tra i pali Vicario. Stojanovic, Tonelli, Ismajli e Marchizza in difesa.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Casale; Barak, Caprari; Simeone.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Ismajli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti.