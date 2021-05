Il Venlo in Eerste Divisie: Giakoumakis retrocede da capocannoniere

Il Venlo saluta la Eredivisie. Non gli sono bastati i 26 goal in 30 partite del bomber a sorpresa Giakoumakis per salvarsi.

Al VVV-Venlo non è bastato poter contare sui goal di Georgios Giakoumakis per evitare la retrocessione in Eerste Divisie.

Perdendo 3-1 contro l’Ajax alla Johan Cruyff arena in un match valido per il 33° turno della Eredivisie, tra l’altro con rete della bandiera realizzata proprio dalla punta greca, ha infatti visto svanire anche le ultime speranze di far suo il posto che vale lo spareggio salvezza.

Per il Venlo sono 23 i punti messi in classifica sin qui in campionato, ovvero quattro in meno dell’Emmen quando manca una sola giornata alla fine del torneo.

Quella di Georgios Giakoumakis è stato un exploit che ha letteralmente stupito negli ultimi mesi. Approdato in Olanda da giocatore semisconosciuto e tra l’altro con statistiche realizzative all’attivo tutt’altro che esaltanti, l’attaccante greco, il cui cartellino è costato appena 200 mila euro, è esploso al punto di rivelarsi un’autentica macchina da goal.

Per lui le reti segnate in campionato sono sin qui state ben 26 in 30 partite, alle quali vanno aggiunte altre 3 in altrettante gare di Coppa d’Olanda.

Una media realizzativa impressionante che non solo gli sta consentendo di dominare la classifica dei marcatori di Eredivisie (il più diretto inseguitore, Malen del PSV, di goal ne ha segnati 19), ma anche di frantumare il suo record personale di reti in un solo campionato.

Prima di approdare al Venlo infatti, Giakoumakis non era mai riuscito a spingersi oltre agli 11 goal stagionali realizzati nella stagione 2016/17 quando vestiva la maglia del Plantanias.

Dopo di allora, ha messo a segno una rete con la maglia dell’AEK nel massimo campionato greco nella stagione successiva, poi due con quella dell’OFI, nessuna al ritorno all’AEK e 3 in 12 partite disputate con la maglia del Gornik Zabrze nel massimo campionato polacco.

Classe 1994, grazie alla sua esplosione in Olanda, a novembre si è anche guadagnato l’esordio con la Nazionale ellenica, con la quale sin qui ha totalizzato un goal in sei presenze.

Giakoumakis ha segnato 26 dei 43 goal totali della sua squadra in campionato. Ma non tutti sono serviti per evitare le ben 22 sconfitte in 33 uscite.