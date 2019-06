Venezuela-Perù dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Tutto quello che c'è da sapere sulla gara di Copa America Venezuela-Perù: dalle notizie di formazione alle informazioni su diretta tv e streaming.

L'Arena do Grêmio di Alegre sarà il teatro dell'incontro tra il di Rafael Dudamel e il Perù di Ricardo Gareca. Inserite nello stesso girone di e , le due Selezioni si affrontano nella prima giornata del Gruppo A della 46ª edizione della Copa America, in scena quest'anno in Brasile.

Il Venezuela nella sua storia non è mai riuscito a conquistare nessuna Copa America. Discorso diverso invece per il Perù, capace di laurearsi campione del torneo per ben due volte: nel 1939 e nel 1975.

Match d'esordio per entrambe le Nazionali in questa edizione 2019, Venezuela e Perù si sono affrontate nella finale per il terzo e quarto posto nel 2011 in . In quel caso a imporsi per 4-1 furono Los Incas, grazie alla reti di Chiroque e alla tripletta di Guerrero. Di Arango invece l'unica rete del Venezuela, che si dovette accontentare del quarto posto.

Il Perù ha poi ottenuto un'altra medaglia di bronzo anche nell'edizione 2015 della Copa America, quando in battè per 2-0 il grazie ai goal di Carrillo e Guerrero. Per il Venezuela la quarta piazza conquistata nel 2011 è stato invece il miglior piazzamento di sempre nel torneo.

PARTITA Venezuela-Perù DATA 15 giugno 2019, ore 21.00 (italiane) DOVE Arena do Grêmio, Porto Alegre (Brasile) ARBITRO Wilmar Roldan (COL) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO VENEZUELA-PERÙ

Match valido per la prima giornata del Gruppo A della Copa America 2019, Venezuela-Perù si disputerà all'Arena do Grêmio di Porto Alegre. A dirigere l'incontro sarà il fischietto colombiano Wilmar Roldan. Il calcio d'inizio della gara sarà alle ore 21.00 italiane (corrispondenti alle ore 16.00 in Brasile).

Venezuela-Perù sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, unica realtà a essersi aggiudicata i diritti dell'intera Copa America 2019 in . Ogni abbonato potrà dunque assistere alla gara direttamente sulla propria smart oppure attraverso vari dispositivi quali PlayStation 4, Xbox, decoder SkyQ, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Qualsiasi abbonato a DAZN potrà seguire il match Venezuela-Perù anche su pc, smartphone e tablet attraverso il sito ufficiale e l'app dedicata di DAZN. In questo modo per ogni appassionato sarà possibile guardare la gara anche in mobilità. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Ricky Buscaglia.

Portieri: Fariñez (Millonarios), Romo (APOEL Nicosia), Graterol (Zamora FC)

Difensori: Osorio (Vitoria Guimaraes), Chancellor (Al-Alhi), Villanueva (Gimnastic de Tarragona), Hernandez (Stabaek), Feltscher ( ), Rosales ( ), Mago (Palestino)

Centrocampisti: Rincon ( ), Moreno ( ), Figuera (Deportivo La Guaira), Seijas (Independiente Santa Fe), Herrera ( ), Machis (Cadice), Murillo (Tondela), Anor (Huesca), Savarino ( ), Peñaranda ( )

Attaccanti: Rondón ( ), Martínez ( ), Aristeguieta (América de Cali)

Portieri: Gallese (Alianza Lima), Cáceda (Melgar), Álvarez ( Cristal).

Difensori: Corzo (Universitario), Araujo (Talleres), Advíncula ( ), Santamaria (Atlas), Abram (Velez), Trauco (Flamengo), Zambrano ( ), Callens ( )

Centrocampisti: Tapia (Willem II), Yotún (Cruz Azul) Pretell (Sporting Cristal), Gonzáles (Sporting Cristal), Flores (Morelia), Cueva (Santos), Polo ( ), Carillo (Al-Hilal), Hurtado (Konyaspor)

Attaccanti: Guerrero (Internacional), Ruidíaz ( ), Farfán ( Mosca)

VENEZUELA (4-5-1): Farinez; Hernandez, Chancellor, Villanueva, Mago; Savarino Quintero, Moreno, Herrera, Rincon, Machis; Rondon.

PERÙ (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Araujo, Abram, Trauco; Tapia, Gonzales; Carrillo, Cueva, Guerrero; Ruidiaz.