Venezuela-Colombia dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VENEZUELA-COLOMBIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezuela-Colombia

Venezuela-Colombia Data: 30 marzo 2022

30 marzo 2022 Orario: 01.30

01.30 Canale tv: Mola TV

Streaming: Mola TV

Sono appese ad un filo sottilissimo le speranze della Colombia di volare ai Mondiali in programma in Qatar tra novembre e dicembre: 'Cafeteros' costretti a battere il Venezuela nell'ultimo turno delle qualificazioni sudamericane, ma non solo.

Il destino, infatti, non è più nelle mani di Muriel e compagni: in caso di successo contro il Paraguay, il Perù (avanti di un punto) conserverebbe il quinto posto utile per accedere al playoff interzona di giugno contro una nazionale asiatica.

La Colombia ha interrotto la striscia di due sconfitte consecutive regolando con un secco 3-0 la Bolivia nell'ultima giornata: a segno Luis Diaz, Miguel Borja e Uribe.

Niente da fare, invece, per il Venezuela: la 'Vinotinto' chiuderà il girone all'ultimo posto, a causa del pessimo rendimento che l'ha vista fin qui conquistare la miseria di 10 punti in 17 incontri.

L'articolo prosegue qui sotto

In questo articolo troverete tutto ciò che serve sapere su Venezuela-Colombia: dalle formazioni alle info sulla diretta tv e streaming della partita.

ORARIO VENEZUELA-COLOMBIA

Il match tra Venezuela e Colombia si disputerà nella notte italiana tra il 29 e il 30 marzo 2022 all'Estadio Polideportivo Cachamay di Puerto Ordaz, in Venezuela. Calcio d'inizio alle ore 01.30, l'arbitro sarà il brasiliano Wilton Sampaio.

DOVE VEDERE VENEZUELA-COLOMBIA IN TV

Venezuela-Colombia sarà trasmessa da Mola TV, accessibile tramite l'app scaricabile su smart tv previa registrazione al sito.

VENEZUELA-COLOMBIA IN DIRETTA STREAMING

Diretta streaming di Venezuela-Colombia disponibile sempre tramite l'app di Mola TV, disponibile per device portatili con sistema operativo iOS e Android, oppure tramite il sito raggiungibile da browser.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZUELA-COLOMBIA

VENEZUELA (4-2-3-1): Faríñez; Hernández, Ferraresi, Makoun, González; Rincón, Herrera; Savarino, Otero, Machís; Rondón. Ct. Pekerman

COLOMBIA (4-3-3): Ospina; Muñoz, Cuesta, Tesillo, Fabra; Uribe, Cuellar, James Rodriguez; Quintero, Muriel, Luis Díaz. Ct. Rueda