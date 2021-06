Il Venezia ha ufficializzato l'arrivo dal Benfica del terzino destro classe 1995 Tyronne Ebuehi: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza

Il Venezia mette a segno un altro colpo di mercato. Il club lagunare ha annunciato l'arrivo del terzino destro classe 1995 Tyronne Ebuehi dal Benfica. Le parti hanno raggiunto un accordo totale sulla base del prestito fino al termine della stagione con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A.

A comunicare il trasferimento è il Venezia attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale della società:

"Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l'accordo con SL Benfica per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A del giocatore Tyronne Ebuehi".

Cresciuto nel settore giovanile dell'ADO Den Haag, Ebuehi si è trasferito nell'estate 2018 al Benfica ma non è riuscito a imporsi, collezionando una manciata di presenze con la formazione B. Nella passata stagione è tornato in Eredivisie per vestire la maglia del Twente, totalizzando un goal e un assist in 34 presenze. Ora la chiamata del Venezia e la nuova avventura in Serie A. Il 26enne vuole sfruttare l'opportunità concessagli dal club lagunare e avrà la possibilità di confrontarsi con il calcio italiano con l'obiettivo di consacrarsi dopo la deludente esperienza in Portogallo.

Ebuehi è il quarto acquisto del Venezia, promosso in Serie A grazie al successo nel doppio confronto con il Cittadella ai playoff: la società arancioneroverde ha già ufficializzato gli arrivi di Dor Peretz, centrocampista classe 1995 prelevato dall'Hapoel Haifa, David Schnegg, 22enne terzino sinistro austriaco del LASK, e Daan Heymans, 22enne centrocampista offensivo belga arrivato dal Waaland-Beveren.