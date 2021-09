Venezia-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni delle partite

Il Venezia sfida in casa lo Spezia nella 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VENEZIA-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezia-Spezia

Venezia-Spezia Data: 19 settembre 2021

19 settembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Venezia di Paolo Zanetti sfida in casa lo Spezia di Thiago Motta in quella che appare già ora come una sfida salvezza, valida per la 4ª giornata di Serie A. I lagunari sono attualmente quattordicesimi in classifica con 3 punti, frutto di una vittora contro l'Empoli e 2 sconfitte, mentre i liguri sono terzultimi con un punto e un cammino di un pareggio e 2 k.o.

Segui Venezia-Spezia solo su DAZN. Attiva ora

Quello che si giocherà domenica al Penzo sarà il primo confronto fra le due formazioni a livello di Serie A. In gare ufficiali, invece, le due compagini si sono affrontate 32 volte, con un bilancio favorevole agli arancioneroverdi con 15 successi, 11 pareggi e 6 affermazioni dei bianchi.

Il grande ex dell'incontro è l'attaccante esterno David Okereke, passato al Venezia nella sessione estiva di calciomercato: il nigeriano nel 2018/19 andò in doppia cifra di goal e assist in Serie B (10 di entrambi) ed è stato in assoluto l'ultimo a riuscirci.

L'esterno offensivo dello Spezia, Daniele Verde, è invece 2° alle spalle di João Pedro nella classifica dei tiri in porta (6 di cui 4 nell'ultima gara con l'Udinese). In questa pagina tutte le informazioni su Venezia-Spezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO VENEZIA-SPEZIA

Venezia-Spezia si giocherà il pomeriggio di domenica 19 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Pier Luigi Penzo, i cui lavori di adeguamento sono stati completati a tempo di record. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la prima in Serie A fra le due formazioni, e sarà diretta dal signor Rosario Abisso della sezione di Palermo.

La partita Venezia-Spezia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Venezia-Spezia su DAZN sarà affidata a Federico Zanon, che sarà affiancato al commento tecnico da Fabio Bazzani.

Grazie a DAZN la sfida salvezza Venezia-Spezia potrà essere vista in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android

I lettori dipotranno seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti minuto per minuto sulla gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti raccontate in tempo reale.

Paolo Zanetti dovrebbe affidarsi a Maenpaa fra i pali, con, davanti a lui, una linea difensiva composta da Caldara e Ceccaroni come coppia centrale e Mazzocchi e Molinaro (in vantaggio su Schnegg) esterni bassi. A centrocampo Vacca sarà il playmaker, con Crnigoj e Busio mezzali. In attacco Okereke e Johnsen saranno gli esterni alti con Thomas Henry centravanti. Ai box, fra gli altri, Aramu e Fiordilino, oltre all'altro portiere Lezzerini.

Thiago Motta punterà anche lui sul 4-3-3: nel tridente offensivo, out Colley per infortunio, Antiste, in vantaggio su Manaj e Salcedo, ricoprirà con probabilità il ruolo di centravanti, con Verde e Gyasi esterni alti. In mezzo al campo Maggiore e Bastoni e agiranno da mezzali ai lati del playmaker Bourabia. In difesa, davanti al portiere Zoet, Erlic e Nikolaou formeranno la coppia centrale difensiva, mentre Ferrer e Reca faranno gli esterni bassi. Fra i pali ci sarà Zoet.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Okereke, Henry, Johnsen.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Nikolaou, Erlic, Reca; Maggiore, Bourabia, Bastoni; Verde, Antiste, Gyasi.