Il Venezia si assicura Nsame, è ufficiale: arriva dallo Young Boys

Un altro colpo per sperare nella salvezza. Il Venezia di Paolo Zanetti dopo Ullman, Cuisance e Nani in questo mercato di gennaio si regala anche Jean-Pierre Nsame, attaccante camerunese di 28 anni.

Il trasferimento è stato annunciato oggi pomeriggio dal club veneto con una nota ufficiale.

Jean-Pierre Nsame arriva in prestito dallo Young Boys.



Fra gli attaccanti più prolifici nel calcio svizzero, il 28enne camerunense ha conquistato quattro campionati consecutivi con lo Young Boys.

Ed è proprio così: Nsame negli ultimi anni ha segnato oltre 120 goal tra Servette e Young Boys in Svizzera. Nella stagione 2019/20 è stato anche capocannoniere del campionato con 32 goal in 32 partite.

In questa stagione non è ancora riuscito a fare il suo esordio a causa di un infortunio al Tendine d’Achille che lo tiene fermo da maggio. È appena rientrato in amichevole.