Venezia-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VENEZIA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezia-Inter

Venezia-Inter Data: 27 novembre 2021

27 novembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite), e Sky Sport (251 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Il pirotecnico 3-2 rifilato al Napoli a San Siro ha riammesso - a patto che se ne fosse mai andata - l'Inter alla corsa per lo Scudetto: ora sono quattro i punti di differenza rispetto agli azzurri e al Milan, anch'esso sconfitto al 'Franchi' dalla Fiorentina.

Per i campioni d'Italia c'è una trasferta da non sottovalutare, alla luce del rendimento offerto nell'ultimo periodo dal Venezia: la squadra di Zanetti è reduce da due vittorie consecutive contro Roma e Bologna, utili per volare in una zona tranquilla della classifica di Serie A.

Dopo un'iniziale fase di assestamento e conoscenza del massimo campionato, la formazione lagunare ha preso confidenza con un contesto del tutto nuovo per quasi tutta la rosa, composta per lo più da giocatori stranieri alla prima esperienza di grande livello.

Una sfida, quella del 'Penzo', che in Serie A manca addirittura dal 27 gennaio 2002: 1-1 il risultato finale, maturato grazie alle reti di Vieri per gli ospiti e di Pippo Maniero su calcio di rigore molto contestato per un palese tuffo in area, ammesso in seguito dallo stesso attaccante.

In questo articolo troverete tutto ciò che serve sapere per rimanere informati su Venezia-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-INTER

Venezia-Inter si giocherà il 27 novembre 2021 alle ore 20.45, anticipo serale del sabato di Serie A. Lo scenario sarà lo stadio 'Pier Luigi Penzo' di Venezia.

DOVE VEDERE VENEZIA-INTER IN TV

Grazie all'applicazione di DAZN sarà possibile seguire Venezia-Inter sulle smart tv di ultima generazione, utilizzabile anche su console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X); app fruibile anche tramite dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Tim Vision Box.

Su Sky si potrà seguire la partita ai seguenti canali di riferimento: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite), e Sky Sport (251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani si occuperanno rispettivamente di telecronaca e commento tecnico su Sky, mentre su DAZN saranno Dario Mastroianni e Francesco Guidolin a raccontare le emozioni di Venezia-Inter.

VENEZIA-INTER IN DIRETTA STREAMING

DAZN consentirà di guardare Venezia-Inter in streaming attraverso la suddetta applicazione, disponibile per dispositivi portatili con sistema operativo iOS o Android; oppure da pc collegandosi al sito ufficiale e accedendo al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.

Gli abbonati Sky potranno fruire del servizio Sky Go (app scaricabile su pc, smartphone e tablet) mentre, l'altra alternativa, è la piattaforma NOW (previa adesione ad una delle offerte sottoscrivibili).

Come di consueto qui su Goal avrete l'opportunità di seguire la marcia d'avvicinamento e le fasi salienti di Venezia-Inter grazie alla nostra diretta testuale.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-INTER

Zanetti con il consolidato 4-3-3: Okereke attaccante centrale, coadiuvato sugli esterni da Aramu e Johnsen. Vacca in cabina di regia, Ampadu e Busio mezzali. Linea di continuità anche per quanto riguarda la difesa davanti a Romero: Mazzocchi e Haps terzini, Caldara e Ceccaroni a formare la coppia centrale tutta italiana.

Inzaghi con i soliti dubbi sugli esterni: Darmian e Perisic potrebbero avere la meglio su Dumfries e Dimarco. Intoccabili Barella e Calhanoglu ai lati di Brozovic. Davanti spazio a Dzeko e Lautaro, panchina per Correa. Ancora indisponibile De Vrij: Ranocchia centrale di difesa con Skriniar e Bastoni davanti alla porta di Handanovic.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen. All. Paolo Zanetti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi.