Venezia, colpo Ebuehi: accordo col Benfica, oggi visite e firma

Dopo la promozione in Serie A, il Venezia si rinforza: è fatta per l'arrivo di Ebuehi dal Benfica. Nell'ultima stagione era in prestito al Twente.

Nuovo rinforzo per il Venezia di Paolo Zanetti: è fatta per Tyronne Ebuehi dal Benfica. Il club lagunare ha chiuso l'operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il terzino destro classe 1995 ha disputato l'ultima stagione in prestito in Eredivisie con la maglia del Twente, collezionando 33 presenze nella massima divisione olandese con all'attivo un goal e un assist. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la fumata bianca è arrivata con le parti che hanno raggiunto l'intesa totale. Il calciatore è già arrivato in gran segreto in città e oggi sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al Venezia .