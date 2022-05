Venezia-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VENEZIA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Venezia-Cagliari

• Data: 22 maggio 2022

• Orario: 21.00

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Cagliari di Alessandro Agostini fa visita al Venezia di Andrea Soncin, già certo della retrocessione in Serie B, nella 38ª e ultima giornata di Serie A, e ha un solo risultato, la vittoria, per tentare di raggiungere in extremis la salvezza. I sardi sono terzultimi in classifica con 29 punti, frutto di 6 vittorie, 11 pareggi e 20 sconfitte, e hanno 2 lunghezze di ritardo dalla Salernitana, quartultima, ma la differenza reti generale a favore; i lagunari occupano l'ultima posizione a quota 26, con 6 successi, 8 pareggi e 23 k.o.

I rossoblù si salverebbero battendo il Venezia, se la Salernitana perde o pareggia contro l'Udinese. In tutte le altre combinazioni retrocederebbero in Serie B. A sfavore degli isolani ci sono le statistiche: nei 3 confronti fuoricasa nel massimo campionato contro i lagunari non hanno mai vinto, riportando 2 sconfitte e un pareggio. Il Venezia vorrà inoltre terminare nel miglior modo possibile la stagione, e magari provare a scrollarsi di dosso l'ultima posizione in graduatoria. Il Venezia è reduce da 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 gare, mentre il Cagliari ha riportato 3 sconfitte e un pareggio nelle precedenti 4 partite nel torneo. Complessivamente i sardi hanno perso 8 delle ultime 10 gare disputate: solo Venezia e Watford (9 k.o. nello stesso numero di partite) hanno fatto peggio. Il francese Thomas Henry è il miglior realizzatore degli arancioneroverdi con 9 goal, 4 in meno di João Pedro, capitano e bomber dei rossoblù con 13 centri stagionali. In questa pagina tutte le informazioni su Venezia-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-CAGLIARI

Venezia-Cagliari si giocherà la sera di domenica 22 maggio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Fabio Maresca della sezione di Napoli, e sarà l'8ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE VENEZIA-CAGLIARI IN TV

La sfida salvezza Venezia-Cagliari sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita Venezia-Cagliari sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Venezia-Cagliari su DAZN sarà curata da Gabriele Giustiniani, che sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico. Su Sky la telecronaca della gara è stata affidata invece ad Andrea Marinozzi, con Fernando Orsi come seconda voce.

VENEZIA-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

Grazie a Sky Go e a DAZN gli abbonati potranno seguire Venezia-Cagliari in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale delle rispettive piattaforme, e su tutti i dispositivi mobili quali tablet, smartphone, iPhone e iPad, provvedendo a scaricare prima la app di riferimento.

I clienti DAZN, al termine del confronto, potranno anche vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre a chi acquista il Pass Sport anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire la sfida salvezza Venezia-Cagliari anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto sul match, con il racconto dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-CAGLIARI

Soncin dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 e dovrà far fronte a diverse assenze: fra i lagunari mancheranno infatti per squalifica ben tre giocatori, ovvero Kiyine, Vacca (che ha anche problemi fisici) e Okereke, mentre saranno ai box per infortunio i portieri Lezzerini e Romero e il difensore Modolo. In attacco il centravanti sarà ancora una volta Henry, favorito su Johnsen. Alle sue spalle godrà del supporto di Aramu e Cuisance. Sulle due fasce Mateju e Haps potrebbero spuntarla dal 1' su Ebuehi e Ullmann, pronti eventualmente a subentrare. In mezzo agiranno invece Crnigoj e Fiordilino, quest'ultimo in vantaggio su Peretz. Dietro, davanti al portiere finlandese Mäenpää, Ampadu, Caldara e Ceccaroni dovrebbero comporre la linea difensiva.

Agostini avrà invece tutta la rosa a disposizione per tentare l'ultimo disperato assalto alla salvezza. Dubbi innanzi di modulo per il tecnico rossoblù, che potrebbe confermare il 4-3-1-2 sperimentato contro l'Inter. Fra i pali agirà Cragno, mentre nella difesa a tre sono aperti i ballottaggi fra Goldaniga e Ceppitelli e fra Altare e Carboni. Sulle fasce partiranno dal 1' Bellanova a destra e Dalbert (favorito su Lykogiannis) a sinistra. Nandez e Grassi si candidano invece come interni. Davanti tandem offensivo composto da João Pedro e Keita (in vantaggio su Pavoletti) e Marin (favorito su Rog) fra le linee sulla trequarti.

VENEZIA (3-4-2-1): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Fiordilino, Haps; Aramu, Cuisance; Henry.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Altare; Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Keita.