Venduta all'asta la maglia di Maradona: va all'agente di Giovinco

Andrea Cattoli, procuratore di Giovinco, si è aggiudicato la maglia dell'Argentina indossata da Maradona nell'87. Battuti Dybala, Gomez e Florenzi.

La maglia di Diego Armando Maradona, quella che il Pibe de oro ha indossato in un'amichevole tra e del 1987 e che la fondazione di Ciro Ferrara e dei fratelli Cannavaro ha messo all'asta per beneficenza, ha un padrone: è Andrea Cattoli, da poco agente di Sebastian Giovinco (e non solo).

A confermarlo attraverso il proprio profilo Instagram è stato lo stesso procuratore, che si è aggiudicato il preziosissimo cimelio per 55mila euro. Una 'impresa' non da poco.

"Sono felice e orgoglioso di poter contribuire al sostentamento per l’acquisto di beni di prima necessità per le famiglie napoletane attraverso FCF Onlus . Sono orgoglioso e fiero di essere Italiano. La maglia di Maradona rappresenta un patrimonio di tutti noi e, quando tornerò in Italia, deciderò insieme a Ferrara, Paolo Cannavaro e a Fabio Cannavaro dove esporla affinché tutti gli appassionati possano ammirarla".

Per portarsi a casa la camiseta di Maradona, Cattoli ha superato una concorrenza illustre formata da grandi calciatori: Paulo Dybala, Alejandro Gomez, Alessandro Florenzi.

"Un grazie a Dybala, Gomez e Florenzi per aver reso “avvincente” un pomeriggio alle persone insieme a me. A loro rivolgo i miei più sinceri complimenti per le loro splendide carriere".

La maglia in questione, come detto, è relativa a un'amichevole disputata nel giugno del 1987 tra l'Italia di Azeglio Vicini e l'Argentina campione del Mondo. In campo Maradona e Ferrara, compagni nel . A Ginevra, campo neutro scelto per ospitare il match, gli azzurri trionfarono per 3-1.