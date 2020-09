Vecino dice sì al Napoli: si tratta con l'Inter

Napoli forte su Matias Vecino: l'uruguagio dà l'assenso agli azzurri, contatti con l'Inter per un prestito con diritto di riscatto.

Matias Vecino di nuovo sul taccuino del . Ritorno di fiamma per l'uruguagio, sul quale Antonio Conte per la sua ha deciso di non puntare più.

'Sky' fa sapere come il club partenopeo abbia allacciato contatti coi nerazzurri per tentare di capire se esistono margini, nell'ottica di un affare che completerebbe la batteria di centrocampisti a disposizione di Gattuso dopo la cessione di Allan all' .

Vecino ha già dato il proprio assenso al trasferimento sotto il Vesuvio, ora va trovata l'intesa con l'Inter: la base è quella di un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in base alle presenze. Suning chiede 18 milioni, De Laurentiis ne mette sul piatto 12.

L'apprezzamento del Napoli per Vecino - attualmente ai box per infortunio per un intervento al ginocchio - è cosa ormai nota, visto che la società azzurra già qualche anno fa ha tentato di regalare l'uruguagio all'allora tecnico Maurizio Sarri. Che sia la volta buona?