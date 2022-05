Vecino ko per Juventus-Inter: leggero risentimento muscolare

Infortunio dell'ultim'ora in casa Inter: Matias Vecino non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la finalissima di Coppa Italia contro la Juventus in programma domani sera all'Olimpico di Roma.

Come riportato da 'Sky Sport', il centrocampista uruguaiano ha rimediato un leggero risentimento muscolare che gli impedirà di presenziare all'appuntamento, in occasione del quale si sarebbe quasi sicuramente seduto in panchina per poi entrare, magari, a partita in corso.

Una grossa delusione per l'ex Fiorentina, la cui avventura in nerazzurro è agli sgoccioli: il contratto in scadenza a giugno non è ancora stato rinnovato e le possibilità che venga siglato un nuovo accordo scemano col passare dei giorni.

Pienamente recuperato invece Alessandro Bastoni, allenatosi in gruppo per il secondo giorno di fila e dunque candidato a vestire una maglia da titolare nel trio di difesa completato da Skriniar e De Vrij.