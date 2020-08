L'Inter pensa anche a sfoltire: su Vecino c'è l'interesse del Cagliari

Matias Vecino, che ha già vestito la maglia del Cagliari nel 2014, è nella lista dei partenti di Conte.

Matias Vecino non fa parte del progetto 2020-2021. Il centrocampista uruguaiano, sceso in campo per appena 22 minuti complessivi nel post lockdown per via di un problema al ginocchio, lascerà il club nerazzurro.

Antonio Conte ha dato il suo ok per la cessione dell'uruguagio che ha compiuto 29 anni appena due giorni fa e che piace a molti club, italiani e non solo.

Un club che lo riporterebbe volentieri a casa è il . In Sardegna Vecino ha vestito la maglia rossoblù per la seconda parte della stagione 2013-2014, in panchina c'era Diego Lopez e la stagione si concluse con la salvezza e con due goal per lui.

Altre squadre

Dopo di che, , e poi le tre stagioni all'Inter. Adesso, però, la sua avventura in nerazzurro sembra giunta al capolinea e il Cagliari è stata la prima squadra a muoversi seriamente per provare ad aggiudicarsi un giocatore che andrebbe ad arricchire un reparto composto già da Rog, dai connazionali Nandez e Oliva e da quel Radja Nainggolan col quale proprio Cagliari e Inter stanno decidendo il futuro in questi giorni.