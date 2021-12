Vavro dirà addio alla Lazio: "Sto male mentalmente, voglio lasciare Roma"

Per la carriera di Denis Vavro non è il miglior momento possibile: il giocatore slovacco è attualmente ai margini della rosa della Lazio, e non vede il campo da mesi.

Arrivato in biancoceleste nel 2019 dal Copenhagen, a febbraio, non in linea con il progetto tecnico di Simone Inzaghi, è stato ceduto in prestito all'Huesca, salvo poi ritornare alla base in estate. Con Maurizio Sarri le cose non sono mancate.

Solo 8 panchine in Serie A in questa stagione, ma nessuna gara ufficiale: l'ultima risale a giugno, con la Slovacchia in amichevole. L'ultima con la Lazio a gennaio, un solo minuto in Coppa Italia contro il Parma.

"Fisicamente sono pronto perché mi alleno quotidianamente con la squadra, ma mentalmente sto male. Dopotutto, l'ultima volta che ho giocato una gara per 90 minuti è stato per la Slovacchia a giugno, in vista degli Europei, contro la Bulgaria. Confesso che nella mia testa sta emergendo ogni sorta di pensiero".

Si sfoga, Vavro, ai microfoni del portale slovacco Sport.sk: in totale, con la Lazio, 19 apparizioni. Numeri che hanno portato il difensore a una scelta.

"Credo che andrà a finire bene. Voglio assolutamente lasciare Roma a gennaio. Quel posto non è per me, solo stare solo per allenarmi e non giocare".

Nella passata stagione, come detto, 11 partite con l'Huesca in Liga, culminate con la retrocessione in Segunda.

"Perché non sono rimasto all'Huesca? Il club ha deciso che dovevo rimanere per 6 mesi. Ciò è dovuto alle regole finanziarie che si applicano agli stranieri in Italia e al fatto che il club avrebbe dovuto pagare una certa somma di contributi per me".

A gennaio, però, qualcosa cambierà per il futuro di Vavro, che ha già diverse squadre pronte a prenderlo.

"Se cambierà qualcosa a gennaio? Assolutamente. Fortunatamente, sembra che potrei partire per un prestito di 6 mesi. Poi vedremo in estate, ma vogliiamo già scegliere un club che mi ingaggi dopo questi 6 mesi. All'orizzonte c'è la Serie B spagnola: Huesca, Valladolid o Almeria".