Vangioni protagonista al Mondiale per Club: l'ex Milan gioca nel Monterrey

Il Liverpool sfida il Monterrey nella semifinale del Mondiale per Club: i messicani si sono qualificati con un eurogoal di Vangioni, ex Milan.

Il Mondiale per Club entra nel vivo con le semifinali del torneo: ll Flamengo si è assicurato un posto per la finale, battendo l'Al Hilal, e attende la vincente fra e Monterrey.

I messicani si sono qualificati per la semifinale contro i campioni d'europa in carica grazia ad una convincente vittoria per 3-2 contro l'Al-Sadd. Il protagonista della vittoria è stato Leonel Vangioni, terzino sinistro argentino che ha calcato i campi della con la maglia del . Contro i qatarioti Vangioni ha segnato il goal che ha aperto le marcature, e che goal: Vangioni ha battuto il portiere avversario con un sinistro da 30 metri che ha baciato il palo prima di entrare in rete.

Vangioni in rossonero è stata una vera e propria meteora: arrivato al cospetto della 'Madunina' grazie ad un'intuizione di Adriano Galliani, che lo ha strappato al River Plate a parametro zero nell'estate del 2016, non ha trovato lo spazio che desiderava. Sulla panchina rossonera ha trovato Vincenzo Montella, ma la sua esperienza meneghina durò meno di quella dell'attuale allenatore della .

Nell'estate del 2017 il terzino argentino venne venduto da Mirabelli, subentrato a Galliani, proprio al Monterrey con il quale ora si sta giocando il Mondiale per Club. In rossonero ha giocato solamente 943' nelle 15 presenze che ha collezionato in Serie A.