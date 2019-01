Van Dijk è un muro: nessun dribbling subito nel 2018

Una statistica davvero incredibile. Van Dijk è l'unico difensore a non aver subito nemmeno un dribbling in tutto il 2018. Insuperabile.

Quando il Liverpool ha sborsato 85 milioni lo scorso gennaio per acquistare Virgil Van Dijk dal Southampton, in molti hanno pensato che si trattasse di una cifra esagerata e fuori mercato.

Tuttavia, a un anno di distanza, il difensore centrale olandese ha fatto ricredere anche i più scettici e dal suo arrivo al Liverpool è stato praticamente insuperabile, ma nel verso senso della parola.

Secondo i dati raccolti dal portare WhoScored.com, Van Dijk non ha subito nemmeno un dribbling nel 2018. Nessun avversario è riuscito mai a saltarlo, una statistica unica per quanto riguarda i principali campionati europei.

Van Dijk è anche il difensore con più duelli vinti ed intercettazioni in Premier League e in 34 presenze col Liverpool ha contribuito a tenere la porta inviolata in 19 occasioni.