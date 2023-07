Van der Sar ancora in terapia intensiva: "Non è in pericolo di vita"

L'ex portiere di Juventus e Manchester United resta in terapia intensiva, le condizioni sono stabili ma "non è in pericolo di vita".

Arrivano importanti aggiornamenti dalla Croazia, dove Edwin Van der Sar è ricoverato in terapia intensiva da alcuni giorni a causa di un malore accusato mentre si trovava in vacanza.

L'ex portiere di Juventus e Manchester United, oggi dirigente dell'Ajax, è stato immediatamente soccorso e trasportato in un ospedale locale.

A fornire notizie ufficiali sulle condizioni di Van der Sar è stato l'Ajax tramite l'account Twitter per volontà della moglie Annemarie.

Van der Sar si trova ancora in terapia intensiva e le sue condizioni sono stabili, fortunatamente però il peggio sembra scongiurato dato che il dirigente dell'Ajax non è in pericolo di vita.

Adesso quindi non resta che attendere l'evoluzione del quadro clinico, come spiegato dalla moglie: "Ogni volta che lo visitiamo, è comunicativo. Dobbiamo aspettare pazientemente per vedere come si svilupperà la sua situazione".