Van de Beek senza possibilità a Manchester: "Superato anche quando Pogba è arrivato in ritardo"

Nonostante l'arrivo del suo vecchio mister Ten Hag, Donny van de Beek continua ad essere un oggetto misterioso al Manchester United. 19 minuti giocati in questo avvio di stagione e nessuna presenza da titolare. L'obiettivo dell'allenatore olandese è recuperare il centrocampista, ma settimana dopo settimana le voci di addio non si placano. Le stesse del passato.

Van de Beek è sbarcato al Manchester United nel 2020, deludendo le aspetattive. L'olandese non è riuscito a farsi strada dopo aver brillato con la maglia dell'Ajax, avvicinandosi più volte all'addio, soprattutto a gennaio 2022 con l'eventualità Everton poi sfumata.

Nel corso del tempo Van de Beek è stato scavalcato più volte nel reparto di centrocampo. Anche nei momenti in cui sembrava poter essere scelto per nuove possibilità. Lo rivela Guido Albers, vecchio procuratore del giocatore, attualmente assistito d Ali Dursun.

Intervistato d Voetbal Primeur, Albers ha raccontato di un episodio avvenuto in passato:

"Ho visto la delusione per il modo in cui è stato trattato dal Manchester United e l'ha visto da vicino cosa ho fatto per ribaltare la situazione. Ma dal giorno in cui non gli è stato permesso di lasciare di nuovo il Manchester United, è stata la fine. Nei Paesi Bassi, Donny ha ottenuto tutto l'apprezzamento, si è comportato bene ed è stato molto popolare tra i fan. Al Manchester United poi non ha mai giocato. Il rapporto tra lui e il club si è davvero raffreddato.

"Ha dovuto competere contro Paul Pogba, che si è presentato in ritardo al ritiro, si è scusato e gli è stato permesso di giocare di nuovo, al posto di un ragazzo che si allenava 10 ore al giorno per otto settimane per dimostrare di essere abbastanza bravo. Poi ho avuto quella delusione lanciata su di me. Ho sottovalutato la situazione. Avrei dovuto pensare prima come aiutarlo".