Van Bronckhorst non è più l'allenatore dei Rangers: risolto il contratto con l'olandese

Novità in panchina tra le fila dei Rangers: Giovanni Van Bronckhorst, nominato un anno fa in sostituzione di Steven Gerrard, non è più l'allenatore della squadra che lo scorso maggio ha raggiunto la finale di Europa League.

Decisivi i risultati negativi ottenuti negli ultimi mesi, che hanno visto i Rangers chiudere il girone di Champions League (traguardo raggiunto dopo 12 anni di attesa) all'ultimo posto con il desolante dato di zero punti all'attivo, alle spalle di Napoli, Liverpool e Ajax.

Rangers Football Club confirms today it has parted company with manager Giovanni van Bronckhorst.



The board would like to put on record sincere thanks to Gio for all his efforts since his appointment as manager.https://t.co/ESRS10qpJP pic.twitter.com/aLGIiXa2sS