Van Bommel tecnico del Wolfsburg: guiderà i Lupi in Champions

Dopo l'esonero al PSV nel 2019/2020, il tecnico olandese torna in panchina, stavolta in Germania: contratto fino al 2023.

Mark van Bommel è il nuovo allenatore del Wolfsburg. Dopo il saluto a Oliver Glasner, il club tedesco accoglie il collega olandese, che ha firmato con la formazione tedesca fino al 2023, tornando così in panchina a più di un anno di distanza.

Van Bommel ha siglato un biennale per la sua prima esperienza lontano dall'Olanda, a livello di club. Vice di Van Marwjik con Arabia Saudita e Australia, era stato scelto dal suo vecchio PSV per ricoprire la carica di capo allenatore. Due stagioni senza successi ed esonero prima di concludere la seconda.

Il Wolfsburg giocherà i gironi di Champions League nel 2021/2022, puntando tutto sull'esperienza di Van Bommel come giocatore e buone idee mostrate da tecnico negli ultimi anni nonostante l'esonero in quel di Eindhoven nel dicembre 2019.

Una scelta nell'aria da diversi giorni, ma comunque a sorpresa, considerando come Van Bommel fosse fermo da più di un anno. Il Wolfsburg, quarto in Bundesliga, non ha avuto però dubbi nel sceglierlo come condottiero per la nuova annata europea e tedesca.

Al Wolfsburg, come mostrato negli ultimi anni, Van Bommel utilizzerà il 4-2-1-3, modulo particolarmente offensivo che dovrà avere i giusti interpreti per poter essere utilizzato al meglio. Resta da capire come nelle prossime settimane i Lupi si muoveranno nel calciomercato.

In entrata è già stato formalizzato l'acquisto di Aster Vranckx, giovane centrocampista belga proveniente dal Mechelen: un interno capace di trovare la via del goal regolarmente, di appena 18 anni. Per Van Bommel, un giocatore da plasmare.