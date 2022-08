Il Valencia vicino a Cavani: pronto un biennale per l'attaccante uruguaiano

L'attaccante uruguaiano ad un passo dal club spagnolo. Pronto un biennale a quasi 2 milioni di euro netti a stagione.

Il Valencia è ad un passo dall'ingaggio di Edinson Cavani. Secondo quanto racciolto GOAL, l'attaccante uruguaiano non è stato cercato dal Villarreal, mentre ha rifiutato un'offerta del Nizza.

Questo ha permesso l'inserimento del Valencia, che ha messo sul piatto un contratto biennale da quasi due milioni di euro netti all'anno.

Per poter ingaggiare l'ex attaccante di Napoli, PSG e Manchester United, il club di Rino Gattuso però deve prima far partire uno tra Marcos André e Maxi Gómez.

Questo per non incorrere in problemi con il fair play finanziario, vista la situazione economica delicata del Valencia.