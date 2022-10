"Vale De Bruyne", la Lazio vola con Milinkovic-Savic: già 7 assist in stagione

Il centrocampista della Lazio vive un periodo di forma straripante: 3 goal e 7 assist in Serie A. Immobile lo incensa: "E' sui livelli di De Bruyne".

Napoli, Atalanta, Udinese e Lazio. Potremmo chiamarlo, classifica alla mano, il campionato delle novità e delle sorprese. E' quanto emerge dalle prime nove giornate di un campionato che attende comunque di definire in maniera più nitida i valori in campo.

In un primo segmento di stagione all'insegna del nuovo che avanza, però, le certezze restano. Una su tutte è quella rappresentata dal valore assoluto e dalla portata di un calciatore come Sergej Milinkovic-Savic.

Sul fatto che il centrocampista della Lazio sia attualmente l'esponente più dominante dell'intero panorama italiano in quella zona di campo non ci sono dubbi.

Il classe 1995, infatti, è alle prese con l'ennesima stagione da assoluto protagonista. Un autentico faro all'interno dello scacchiere plasmato da Maurizio Sarri.

Il numero 21 in queste prime nove giornate ha contribuito a ben 10 dei 21 goal realizzati dalla formazione capitolina in campionato. Il tutto per un computo totale che lo vede già a quota 3 goal e 7 assist quando non si è nemmeno superata la prima metà di ottobre. Numeri da urlo.

L'ultimo di questi è stato indirizzato al compagno Ciro Immobile, autore del goal del 4-0 alla Fiorentina e che nel post gara ha incensato il compagno serbo ai microfoni di 'DAZN':

"Quella di Sergej è una dimensione pazzesca, assurda. Vicino ci sta solo De Bruyne".

E con i due assist del 'Franchi', Milinkovic-Savic è diventato il miglior assistman dell'attuale campionato sopravanzando Gerard Deulofeu dell'Udinese. E la sensazione è che i numeri siano destinati ad essere ritoccati molto presto.