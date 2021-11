Tonfo Uruguay: rischia di non giocare i Mondiali 2022

Vincere due Mondiali. Conquistare 15 Copa America. Contare su difensori da leggenda, centrocampisti mitici e attaccanti da record. Il tutto in un paese da soli 3 milioni e mezzo di abitanti. Un mix che può contare solamente l'Uruguay, caso più unico che raro nel mondo calcistico. Nonostante provenga da un piccolo paese, la rappresentativa sudamerica ha fatto la storia del pallone, sfornando campioni e fuoriclasse. Eppure non sempre ha potuto contare su questo aspetto, rischiando di non accedere ai Mondiali. Dejà-vù.

L'Uruguay dell'eterno Tabarez, infatti, è un periodo a dir poco negativo. Quello che stava vivendo il Cile, invece rinato e deciso a puntare ai Mondiali dopo l'assenza del 2018. Tre anni fa la Celeste era regolarmente presente, grazie ai Cavani, ai Godin, ai Suarez. Sono loro i big di una Nazionale che stavolta non può festeggiare una generazione d'oro, nè una qualificazione vicina.

Le tre sconfitte consecutive rimediate contro Brasile e Argentina - in due occasioni - non devono essere usate come scusanti, considerando gli avversari davanti. L'Uruguay ha sempre combattuto alla pari con le altre due grandi del continente, ma stavolta ha faticato enormemente, subendo otto reti.

E' doppio il problema dell'Uruguay in termini realizzativi, visto che segna poco e subisce troppo. La difesa è composta da Godin e Caceres, che hanno mostrato tutti i propri limiti dati dalla carta d'identità in quel di Cagliari, l'attacco ha il solo Suarez come bomber, senza nessun giovane che possa dargli una mano.

L'alternativa di Suarez, o il suo compagno, è ovviamente Cavani, indisponibile per la sfida persa contro l'Argentina, ma regolarmente in campo per le altre due e ampiamente deludente.

In difesa il solo big under 30 è Gimenez dell'Atletico, a centrocampo Bentancur, Torreira, Vecino, Nandez e Pereiro, tutti militanti in Serie A, alternano prestazioni in un eterno sali e scendi, mentre in attacco i vari Torres e Rodriguez non hanno fin qui rispettato le attese di connazionali e osservatori mondiali.

L'articolo prosegue qui sotto

Nonostante abbia uno dei palmares più importanti al mondo, superiore del resto a Olanda, Inghilterra o Belgio, l'Uruguay non è nuovo a tali problemi nel corso della sua storia: ha saltato otto edizioni dei Mondiali causa mancata qualificazione, ma è comunque da evidenziare come abbia raggiunto le ultime tre, come non accadeva dagli anni '60-'70.

Non vederla in Qatar sarebbe uno shock, anche davanti ad ogni spiegazione sul suo passato e sulla sua condizione di paese da 3 milioni e mezzo di abitanti.

Martedì l'Uruguay se la vedrà in trasferta contro la Bolivia, penultima in classifica. Occhio a dare per scontato una rinascita di Suarez e soci, considerando la sempre ostica gara causa altura di La Paz e un k.o pesante contro l'Ecuador per 4-2. Ultima opportunità per i grandi.