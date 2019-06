Uruguay-Perù dove vederla? Canale tv e diretta streaming

L'ultimo quarto di finale di Copa America è tra Uruguay e Perù: tutte le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

La Copa America vede terminare questa sera i quarti di finale della competizione, con la sfida tra e Perù. Sulla carta non c'è storia: sono favoriti gli uomini di Tabarez, ma la squadra di Gareca ha fatto capire più volte di non mollare mai, soprattutto in questa edizione della Copa America.

Per adesso le squadre qualificate in semifinale sono e (che si sfideranno l'una contro l'altra) ed il (che affronterà proprio la vincente tra Uruguay e Perù).

L'Uruguay arriva a questa sfida dopo aver vinto il Gruppo C, lasciando al secondo posto il Cile. Il Perù, invece, si è qualificato ai quarti passando come una delle due migliori terze della competizione.

Tutto su Uruguay-Perù: dalle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

URUGUAY-PERU': DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Uruguay-Perù DATA 29 giugno 2019, ore 21.00 DOVE Arena Fonte Nova, Salvador ARBITRO Wilton Pereira Sampaio TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO URUGUAY-PERU'

L'ultimo quarto di finale, tra Uruguay e Perù, si giocherà sabato 29 giugno alle ore 21. Lo stadio sarà l'Arena Fonte Nova di Salvador, a Bahia.

Come tutta la Copa America, anche questo match tra Uruguay e Perù sarù un'esclusiva di DAZN. Per guardare la partita in televisione servirà una smart di moderna generazione, che supporti DAZN. Oppure si potrà collegare il televisore ad una console Xbox One o PS4 o un decoder Sky Q, o infine grazie a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

Guardare la partita in sarà molto più semplice e immediato. Basterà scaricare l'applicazione di DAZN su smartphone e tablet, per poter guardare il match ovunque. Da computer basterà sintonizzarsi sul sito di DAZN, per tutti i possessori di un abbonamento. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia.

URUGUAY (4-4-2): Muslera; González, Giménez, Godín, Cáceres; Nández, Valverde, Bentancur, De Arrascaeta; Suárez, Cavani.

PERÙ (4-2-3-1): Gallese; Advícula, Zambrano, Santamaría, Trauco; Renato Tapia, Yotún; Carrillo, Cueva, Flores; Guerrero.