Uruguay-Perù 4-5 d.c.r.: Suarez sbaglia dal dischetto, Blanquirroja in semifinale

Dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari, il Perù batte l'Uruguay ai calci di rigore: decisivo l'errore iniziale di Luis Suarez dal dischetto.

Il Perù batte l' ai calci di rigore e vola in semifinale di Copa America, dove affronterà il nella parte bassa del tabellone. Decisivo l'errore dal dischetto di Luis Suarez.

Tabarez si affida alla coppia Suarez-Cavani, con Valverde a spalleggiare Bentancur a centrocampo. Panchina iniziale per Torreira. Gareca si affida ai goal del suo leader e capitano Paolo Guerrero in attacco.

Partita spezzettata in avvio: tanti falli e tanto equilibrio. Servono le giocate degli avanti all'Uruguay per creare problemi a Gallese. Cavani però calcia un pallone altissimo da pochi passi a metà primo tempo. L'attaccante del ci riprova, trovando sulla sua strada il portiere del Perù, così come capita anche a Suarez. Riesce a sbloccarla De Arrascaeta, ma l'arbitro annulla per un fuorigioco nello sviluppo dell'azione.

Anche nella ripresa non cambia il motivo del match. E anche le occasioni sembrano tornare: stavolta è Godin a non trovare la porta da ottima posizione in mezzo all'area. Arriva puntualmente anche il goal annullato, stavolta a Cavani, che vede cancellare il suo delizioso tocco sotto per offside.

Neanche il terzo tentativo è quello buono: Suarez di ginocchio batte per la terza volta Gallese, l'arbitro ferma ancora tutto per offside. L'intervento del VAR conferma la decisione e toglie nuovamente l'1-0 della 'Celeste'.

Si va dunque ai calci di rigore: Suarez si fa parare subito il primo rigore da Gallese, segnano poi Guerrero, Cavani, Ruidiaz, Stuani, Yotun, Bentancur, Advincula e Torreira, ma Flores segna il penalty decisivo e manda il Perù in semifinale.