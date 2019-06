Uruguay-Giappone dove vederla? Canale tv e diretta streaming

L'Uruguay affronta il Giappone per la seconda gara del Gruppo C di Copa America: tutte le informazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

L' affronta il nella gara valida per la seconda giornata del Gruppo C di Copa America. La Celeste al debutto ha travolto l' per 4-0, mentre il Giappone ha perso 0-4 contro il .

L'Uruguay ha vinto la Copa America ben 15 volte nella sua storia ed è tra le grandi favorite anche di questa edizione insieme a e Cile. Il Giappone invece partecipa alla competizione su invito per la seconda volta dopo il debutto nel 1999.

Nelle file dell'Uruguay occhi puntati sul futuro interista Godin e sullo juventino Bentancur, mentre l'altro interista Vecino ha subito un infortunio muscolare: la sua Copa America quindi è già finita.

In questa pagina tutte le informazioni su Uruguay-Giappone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

URUGUAY-GIAPPONE: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Uruguay-Giappone DATA 21 giugno 2019, 01.00 DOVE Stadio Arena do Gremio, Alegre ARBITRO Andres Rojas (COL) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO URUGUAY-GIAPPONE

Uruguay-Giappone si gioca venerdì 21 giugno 2019 allo stadio 'Arena do Gremio' di Porto Alegre, in Brasile. Il fischio d'inizio è fissato all’una di notte (orario italiano).

Uruguay-Giappone, come tutta la Copa America, è una esclusiva di DAZN. La partita sarà quindi visibile tramite una moderna smart oppure collegando il televisore di casa a un decoder Sky Q, una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), alla Playstation 4 o usando Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

Uruguay-Giappone verrà trasmessa in diretta streming da DAZN tramite l'app su tablet o smartphone e sarà visibile dal pc sul sito di DAZN. Gli abbonati inoltre potranno rivedere comodamente la gara quando vorranno on demand.

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt; Pereiro, Torreira, Bentancur, Lodeiro; Cavani, Suarez.

GIAPPONE (3-4-1-2): Osako; Tomiyasu, Nakayama, Ueda; Kubo, Shibasaki, Hara, Sugioka; Maeda; Nakjima, Ueda.