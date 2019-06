Uruguay-Ecuador dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Uruguay ed Ecuador cominciano la loro Copa America allo stadio Mineirão di Belo Horizonte. Ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Dopo e , c'è sicuramente l' al terzo posto nella griglia di partenza per la vittoria della Copa America. La selezione di Óscar Tabárez affronterà nel primo turno l', meno blasonato ma comunque pericoloso.

L'Uruguay ha vinto la Copa America ben 15 volte nella sua storia, mentre l'Ecuador è ancora a secco. Tabarez può contare su giocatori del calibro di Suarez e Cavani, mentre Hernán Darío Gómez conterà su Antonio ed Enner . Sulla carta è una sfida senza storia, ma la Copa America regala sempre spettacolo ed imprevedibilità.

In questa pagina tutte le informazioni su Uruguay-Ecuador: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

URUGUAY-ECUADOR: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Uruguay-Ecuador DATA 17 giugno 2019, 00.00 DOVE Stadio Mineirão, Belo Horizonte ARBITRO Anderson Daronco TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO URUGUAY-ECUADOR

La partita di Copa America tra Uruguay ed Ecuador si giocherà lunedì 17 giugno alle ore 00.00. Lo scenario è l'Estádio Governador Magalhães Pinto, meglio conosciuto solo come Mineirão.

Come tutta la Copa America, anche Uruguay-Ecuador è una esclusiva di DAZN. Per guardare la partita in servirà una moderna smart tv, oppure collegando il televisore a un decoder Sky Q, a una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 o, infine, usando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

In basterà scaricare l'applicazione di DAZN su tablet o smartphone, mentre su pc basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma. La telecronaca della partita sarà affidata a Dario Mastroianni.

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Laxalt; Nandez, Vecino, Bentancur, Lodeiro; Cavani, Suarez.

ECUADOR (4-3-3): Banguera; Quintero, Achilier, Caicedo, Arboleda; Gruezo, Mendez, Intriago; A. Valencia, E. Valencia, Ibarra.