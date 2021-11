Uruguay-Argentina dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

URUGUAY-ARGENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Uruguay-Argentina

Uruguay-Argentina Data: 13-11-2021

13-11-2021 Orario: 00.00 italiane

00.00 italiane Canale tv: -

Streaming: Como TV

Uruguay e Argentina si affrontano nel match valevole per il 13° turno di qualificazioni ai Mondiali del 2022 dedicate alle nazionali sudamericane.

La Celeste, reduce dal pesante ko per 4-1 contro il Brasile, necessita di punti per risalire una classifica che attualmente la vede al quinto posto. Posizione che, ad oggi, vale l'approdo allo spareggio intercontinentale.

Di fronte ci sarà l'Argentina di Messi, seconda forza del raggruppamento e con una partita in meno rispetto alla concorrenza.

La selezione guidata da Scaloni ha piegato 1-0 il Perù nell'ultimo appuntamento internazionale grazie alla rete decisiva dell'interista Lautaro Martinez.

L'ultimo confronto diretto tra le due nazionali risale all'11 ottobre scorso e ha sorriso all'Argentina, capace di imporsi con un netto 3-0 frutto delle reti di Messi, De Paul e nuovamente di Lautaro.

L'Argentina non vince in casa dell'Uruguay dal 15 ottobre del 2009: successo 1-0 firmato da Bolatti in chiusura di partita.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Uruguay-Argentina: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO URUGUAY-ARGENTINA

Il match tra Uruguay e Argentina si giocherà a l'Estadio Campeón del Siglo di Montevideo. Il calcio d'inizio è previsto per le 00.00 italiane.

DOVE VEDERE URUGUAY-ARGENTINA IN TV

La sfida tra Uruguay e Argentina non verrà trasmessa in Italia in diretta tv, in quanto nessuna emittente ha acquisito i diritti per trasmettere le partite di qualificazione ai Mondiali riservate al Sud America.

URUGUAY-ARGENTINA IN DIRETTA STREAMING

Il confronto diretto di Montevideo si potrà seguire in diretta streaming gratuita su Como TV: sarà sufficiente connettersi al portale prima di seleziona il match dalla programmazione.

PROBABILI FORMAZIONI URUGUAY-ARGENTINA

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Nandez, Godin, Coates, Araujo; Vecino, De la Cruz, Valverde, Viña; Suarez, Rodriguez. Ct. Tabarez.

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, De Paul; Correa, Lautaro, Di Maria. Ct. Scaloni.