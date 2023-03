Un'arma in più per Allegri: Milik è recuperato

L'attaccante polacco si allena in gruppo e punta alla convocazione per Juventus-Verona, un'arma in più in vista di un mese di aprile ricco di impegni.

Recupero importante per la Juventus in vista di un mese di aprile che vedrà i bianconeri impegnati su tre fronti: campionato, Europa League e Coppa Italia. Allegri già contro il Verona potrà contare su Arek Milik. L'attaccante polacco, out ormai da quasi due mesi per un problema muscolare, è tornato a lavorare con i compagni e dovrebbe strappare almeno la convocazione per l'anticipo di sabato sera. Pronto a dare una mano in caso di necessità. Milik, come detto, si era fatto male esattamente due mesi fa nel finale della gara persa in casa dalla Juventus contro il Monza. Il polacco ha saltato sette gare di campionato, quella di Coppa Italia contro la Lazio oltre alle quattro sfide di Europa League contro Nantes e Friburgo. Un'assenza pesante per i bianconeri, considerato che Milik ha fin qui collezionato 25 presenze segnando ben 8 goal e fornendo sempre prestazioni ben al di sopra della sufficienza. Un contributo importante, insomma, tanto che la società sta lavorando per il riscatto del suo cartellino dal Marsiglia. Nelle prossime settimane, intanto, Allegri potrà nuovamente schierare Milik alternandolo con Vlahovic o magari affiancandolo al serbo in caso di necessità. Un'arma in più che potrebbe risultare decisiva nel rush finale. Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

Date, partite e orari: il calendario della Serie A

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Italia, prossimo match a giugno: in palio la Nations League

Qualificazioni Europei 2024: risultati e classifiche