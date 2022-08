Umtiti al Lecce: ufficiale l'arrivo del difensore dal Barcellona

Il francese è un nuovo giocatore del Lecce: il difensore del Barcellona arriva in Salento con la formula del prestito secco fino a giugno 2023.

"FC Barcelona e Unione Sportiva Lecce hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Samuel Umtiti fino al 30 giugno 2023. Non c'è alcuna opzione di acquisto".

"L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Umtiti dal FC Barcellona. Il difensore francese campione del mondo nel 2018 arriverà a Lecce verso le ore 20 per sostenere le visite mediche".

Come confermato dalla società pugliese, il difensore francese sbarcherà in Italia questa sera con un volo privato da Barcellona a Brindisi, prima di raggiungere in macchina la città salentina.

Previste per domani le visite mediche, prima della firma sul contratto che lo legherà al Lecce per una stagione.

Il club catalano pagherà tutto l'ingaggio di Umtiti, pari a 20 milioni di euro lordi, mentre il Lecce si riserverà dei bonus da versare al Barcellona in base al numero di presenze.

Arrivato al Camp Nou nel 2016, Umtiti ha collezionato 133 presenze con la maglia 'blaugrana', condite da 2 goal e un assist. Nelle ultime stagioni, però, l'ex Lione è finito fuori dai piani del club catalano: nella passata stagione ha giocato appena una volta in Liga, mentre in quella precedente ha raccolto 16 presenze - di cui appena 8 da titolare - tra tutte le competizioni.