Uganda-Senegal dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Cominciano gli ottavi di Coppa d'Africa: l'Uganda sfida il Senegal: ecco le probabili formazioni e le informazioni su diretta tv e streaming.

Si comincia a fare sul serio in Coppa d'Africa, con l'inizio degli ottavi di finale. Dopo il match tra e Benin ecco scendere in campo Uganda e per la seconda gara della fase ad eliminazione diretta: in palio un posto nei quarti della competizione.

L'Uganda è arrivata agli ottavi della Coppa d'Africa arrivando seconda nel girone A, quello dell' paese ospitante: l'unica sconfitta per la Nazionale di Sébastien Desabre è arrivata proprio contro Salah e compagni, riusciti ad avere la meglio con il risultato di 2-0.

Il Senegal, tra le favorite assolute per la vittoria finale, è invece arrivata agli ottavi grazie al secondo posto nel girone C: sconfitta di misura dall' , la selezione di Aliou Cissé può comunque provare a conquistare il trofeo per la prima volta nella sua storia.

Tutte le informazioni su Uganda-Senegal: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

UGANDA-SENEGAL: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Uganda-Senegal DATA 5 luglio 2019, ore 21.00 (italiane) DOVE Cairo International Stadium, Il Cairo (Egitto) ARBITRO - TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO UGANDA-SENEGAL

Uganda-Senegal si disputerà venerdì 3 luglio 2019 alle 21 ora italiana: appuntamento al Cairo International Stadium di Il Cairo, capitale d'Egitto.

Come il resto della Coppa d'Africa 2019, la sfida tra Uganda e Senegal è un'esclusiva di DAZN. Per seguire la gara in serve una smart tv che supporti DAZN. In alternativa si possono utilizzare dispositivi e console come PlayStation 4, Xbox, decoder SkyQ, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Uganda-Senegal sarà visibile in grazie a DAZN, scaricando l'applicazione su smartphone o tablet. In alternativa è possibile seguire il match degli ottavi di Coppa d'Africa con il pc, collegandosi al sito di DAZN.

UGANDA (4-2-3-1): Odongkara; Mugabi, Juuko, Wasswa, Walusimbi; Aucho, Azira; Abdu, Miya; Okwi; Kaddu

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Gassama, Koulibaly, Kouyaté, Ciss; Gueyé, Saivet, Sarr; P. N'Diaye, Niang, Mané