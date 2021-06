Ufficiale: Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter

L'Inter annuncia ufficialmente la nomina di Simone Inzaghi: l'ex allenatore della Lazio sostituisce Antonio Conte sulla panchina nerazzurra.

Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter. Lo ha annunciato il club nerazzurro, che ha scelto l'ex tecnico della Lazio per rimpiazzare Antonio Conte. Contratto biennale per l'ex attaccante che ha risolto le ultime beghe burocratiche con la società capitolina.

Di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale della società meneghina.

"FC Internazionale Milano dà il benvenuto a Simone Inzaghi come nuovo allenatore della Prima Squadra: il tecnico ha firmato un contratto biennale con il Club nerazzurro".

Per il classe 1976 si conclude così una lunga avventura iniziata nel 1999 quando, a soli 23 anni, venne acquistato dalla Lazio di Sven-Göran Eriksson che poi si aggiudicò il suo secondo Scudetto della storia. Nel 2016 la nomina a tecnico della prima squadra dopo l'esperienza maturata nelle giovanili tra Allievi e Primavera, 'decretata' dal clamoroso dietrofront di Marcelo Bielsa che convinse Lotito a puntare definitivamente su Inzaghi.

Alla fine è prevalsa la voglia di provare una nuova avventura dopo una 'vita' passata sulla sponda biancoceleste del Tevere: l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno, in un primo momento raggiunto, non è bastato per allontanare le insistenti e ammalianti sirene nerazzurre.