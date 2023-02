Ufficiale, Seiwald al Lipsia a partire da luglio: arriva dal Salisburgo

Operazione targata Red Bull tra Lipsia e Salisburgo: Nicolas Seiwald, che ha appena sfidato la Roma, dalla prossima stagione giocherà in Bundesliga.

Tutto è ancora in bilico in questa stagione: la lotta per i primi posti della Bundesliga, un quarto di finale di Champions League ancora raggiungibile dopo l'1-1 dell'andata degli ottavi contro il Manchester City. Eppure il Lipsia pensa già alla prossima annata. E, con qualche mese d'anticipo sulla riapertura del mercato, annuncia ufficialmente l'arrivo del suo primo rinforzo per il 2023/24: Nicolas Seiwald.

21 anni, centrocampista nel giro della nazionale austriaca con cui a novembre ha affrontato anche l'Italia, Seiwald gioca nel Salisburgo. Il che non sorprende troppo: si tratta infatti di una sorta di operazione interna al gruppo Red Bull, che tra i club controllati comprende proprio il Lipsia e la formazione austriaca.

In questa stagione Seiwald ha messo a segno una rete nella Bundesliga locale e un'altra in Champions League, competizione in cui il Salisburgo è stato estromesso già ai gironi dopo aver sfidato anche il Milan. La scorsa settimana la squadra di Jaissle è stata invece eliminata dai playoff di Europa League dalla Roma, perdendo per 2-0 all'Olimpico dopo la vittoria di misura dell'andata.

"Al Salisburgo ho vissuto 13 anni fantastici - ha detto Seiwald, che ha firmato fino al 2028, al sito ufficiale del Lipsia - Mi godrò ogni giorno che rimarrà fino alla fine della stagione, andando avanti a tutto gas. Il mio obiettivo è dire addio al Salisburgo dopo aver conquistato il campionato. E poi non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida in un grande club. Sarà un passo molto importante nella mia carriera, che non vedo l'ora di fare".

L'obiettivo di Seiwald prima di trasferirsi al Lipsia, ovvero vincere la Bundesliga austriaca, è vicino: dopo 19 giornate il Salisburgo è primo, come accade ormai regolarmente dal 2013, con 48 punti, 9 in più rispetto allo Sturm Graz secondo.