La Salernitana pesca dalla Juventus: ufficiale l'arrivo di Kastanos

Il trequartista cipriota arriva in prestito alla Salernitana dal club bianconero, dopo stagioni alla ricerca della continuità e dell'affermazione.

Un nuovo elemento tra il centrocampo e l'attacco per Fabrizio Castori: nella giornata di oggi la Salernitana ha ufficializzato l'arrivo di un giocatore di cui si è sempre parlato bene, ma nelle ultime stagioni alla ricerca di se stesso e dell'affermazione calcistica.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto del centrocampista classe ’98 Grigoris Kastanos".

Si tratta di Grigoris Kastanos, cipriota classe '98 di proprietà della Juventus, lo scorso anno in prestito al Frosinone. Arrivato in bianconero nel gennaio del 2014, nel corso della sua carriera Kastanos è spesso stato in rampa di lancio per sfondare, costantemente girato in prestito per farlo crescere al meglio.

Prima a Pescara, poi allo Zulte Waregem, quindi l'esperienza in Under 23 e il nuovo prestito ai Delfini e l'ultimo anno vissuto al Frosinone: in Serie A una presenza contro la SPAL nell'aprile del 2019, ma adesso avrà la possibilità di rifarsi.

La passata stagione recita 34 presenze e 2 reti in Serie B: abile tecnicamente sulla trequarti e non solo, alla Salernitana (arriva in prestito) può consegnare duttilità e dinamismo. Caratteristiche importanti per una squadra che proverà in tutti i modi a conquistare la salvezza in massima serie.