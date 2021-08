Ora è ufficiale: la Roma chiude per l'acquisto di Matias Viña

La Roma si assicura dal Palmeiras Matias Viña, terzino sinistro uruguaiano classe '97 pagato 10 milioni di euro più 3 di bonus.

Una trattativa chiusa ormai da giorni, ma la cui ufficialità è arrivata solo in queste ore. Si tratta dell'acquisto da parte della Roma di Matias Viña, terzino sinistro uruguaiano proveniente dal Palmeiras. Un giocatore su cui punta molto la dirigenza giallorossa, per colmare il vuoto lasciato dall'infortunio di Spinazzola durante gli Europei.

Mancava soltanto il comunicato ufficiale ed è puntualmente arrivato. La Roma accoglie Viña che approda in giallorosso a titolo definitivo per un esborso economico pari a 13 milioni di euro che finiranno per rimpolpare le casse del 'Verdao'.

Il calciatore classe 1997 ha firmato fino al 2026 e andrà a rinfoltire il pacchetto difensivo a disposizione di Josè Mourinho che potrà contare su un nuovo innesto per tamponare la momentanea assenza del lungodegente Spinazzola alle prese con il percorso di recupero dalla rottura del tendine d'Achille.

Cresciuto e lanciato in patria dal Nacional di Montevideo, nel 2020 si è trasferito in Brasile dopo per un paio di stagioni ha indossato la casacca del Palmeiras ritagliandosi un ruolo di primaria importanta con 69 gettoni in gare ufficiali.

Di recente ha disputato anche la Coppa America con l'Uruguay, vetrina nella quale si è messo in mostra con riscontri più che positivi e che hanno spinto gli uomini di mercato giallorossi a premere sull'acceleratore chiudendo l'operazione. Alla Roma indosserà la maglia numero 5.