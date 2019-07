Ufficiale, Pozzebon lascia la Juventus: in 8 anni non ha mai esordito

Scaduto il contratto con la Juventus, Nicolò Pozzebon conferma l'addio: "Me ne vado da uomo vero". Ha giocato solo con la Primavera e l'Under 23.

Zero partite in 8 anni con la prima squadra della . E, in compenso, una marea di prestiti, sia in che all'estero. È la storia di Nicolò Pozzebon, che da oggi è ufficialmente un ex giocatore bianconero.

Il contratto del giovane attaccante, 22 anni compiuti a inizio maggio, è infatti scaduto ieri. E dunque è arrivato il momento di cercarsi definitivamente un'altra squadra. Con qualche rimpianto, come confessato dallo stesso Pozzebon in un lungo messaggio postato sul proprio profilo Instagram.

"È arrivato il giorno che non avrei voluto arrivasse mai... Oggi, dopo 8 anni, non sono più un giocatore della Juventus. È stato un percorso lungo, difficile e pieno di ostacoli, e per questo, bellissimo e ricco di soddisfazioni perché sono sempre riuscito a superarli. Ringrazio tutte le persone che ne hanno fatto parte e che con un solo gesto o una sola parola mi hanno aiutato a crescere come persona e/o come calciatore. Ho imparato cosa significa giocare per vincere, giocare per la maglia bianconera, ad onorarla e rispettarla, e a non mollare MAI. È giunto il momento di iniziare una nuova avventura con nuovi stimoli e nuovi obiettivi da raggiungere. Sono arrivato a che ero un ragazzino di 14 anni, me ne vado da Uomo vero".

Pozzebon era arrivato alla Juventus nel 2011, notato nelle giovanili del Treviso prima e del Giorgione (formazione di Castelfranco Veneto) poi. Ma il club bianconero non ha mai dimostrato di voler puntare davvero su di lui, sballottandolo in una lunga serie di prestiti dopo l'uscita dalla Primavera.

Il , gli olandesi del Groningen, il Piacenza, il Mestre: queste le tappe di Pozzebon. Quindi il ritorno alla casa madre per far parte del progetto della neonata Juventus U23. Dopo un anno, però, le strade si dividono: da oggi la separazione è ufficiale.