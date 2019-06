Ufficiale, Ozan Kabak è un giocatore dello Schalke 04: niente Milan

Ozan Kabak lascia lo Stoccarda e approda ufficialmente allo Schalke: battuta la concorrenza del Milan, che aveva provato a portarlo in Italia.

Niente e, soprattutto, niente : Ozan Kabak è un nuovo giocatore dello 04. Confermata ufficialmente, dunque, la scelta fatta qualche giorno fa dal giovanissimo centrale dello .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Lo Schalke ha confermato sul proprio sito ufficiale di avere messo sotto contratto Kabak, strappandolo dunque alla concorrenza di due dei maggiori club europei. Un bel colpo per un giocatore che, nonostante la retrocessione dello Stoccarda in Zweite , è riuscito a mettersi in mostra in barba ai suoi 19 anni.

🇹🇷 Schalke 04‘e hoşgeldin @ozankabak4! Bize geldiğin için çok mutluyuz! ⚒️



🇬🇧 Welcome to #S04, Ozan #Kabak! It's great to see you in Royal Blue! 🔵⚪️ pic.twitter.com/P3KfahvxzL — FC Schalke 04 (@s04_en) 30 giugno 2019

Entusiasta in questo senso Jochen Schneider, il direttore sportivo dello Schalke, che ringrazia Kabak per la scelta di sposare il progetto del club di Gelsenkirchen nonostante le attraenti opzioni a disposizione.