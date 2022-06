Ora è ufficiale: Nicola rinnova per due anni con la Salernitana

Il tecnico protagonista della miracolosa salvezza dei campani rimarrà alla guida del club per altre due stagioni: ha firmato fino al 2024.

Mancava solo l'ufficialità e, puntualmente, è arrivata: Davide Nicola rimane alla guida della Salernitana, firmando per altre due stagioni.

🇱🇻 DAVIDE NICOLA RINNOVA CON L’U.S. SALERNITANA 1919 🇱🇻



L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di comunicare di aver rinnovato con un contratto biennale il mister Davide Nicola e il suo staff 👉 https://t.co/BNOHqrx22I #lastoriAcontinuA #macteanimo #forzagranata pic.twitter.com/6OFsp65FYH — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) June 3, 2022

"L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di comunicare di aver rinnovato con un contratto biennale il mister Davide Nicola e il suo staff composto da Manuele Cacicia, Simone Barone, Federico Barni e Gabriele Stoppino.

La Società esprime piena soddisfazione per la scelta di proseguire insieme a mister Nicola e al suo staff il percorso intrapreso con successo nella scorsa stagione e augura a tutti un buon lavoro".

Il tecnico protagonista del miracolo salvezza concretizzatosi proprio all'ultima giornata di campionato, rimarrà al timone del club del presidente Iervolino almeno fino al 2024.

L'articolo prosegue qui sotto

La conferma di Nicola segue, invece, la notizia della separazione tra il club e Walter Sabatini, anch'esso elemento cardine nell'operazione che ha condotto verso la permanenza in Serie A.

Nicola, subentrato in panchina a Stefano Colantuono lo scorso 15 febbraio, ha collezionato 18 punti in 15 partite. Bottino rivelatosi utile per strappare, all'ultimo respiro, un quartultimo posto che soltanto fino a qualche mese fa sembrava qualcosa di più di un autentico miraggio.