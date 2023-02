E’ ufficiale, Marco Sau riparte dalla Serie C: c’è l’annuncio dell’approdo alla Feralpisalò

Marco Sau torna in Serie C dopo oltre dieci anni: accordo fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di promozione.

Cinque squadre racchiuse in tre punti che hanno come obiettivo la promozione diretta in Serie B. Il Girone A di Serie C sta regalando grandissime emozioni ed una corsa serrata in vetta che, con ogni probabilità, darà i suoi verdetti definitivi solo nelle ultimissime giornate di regular season.

Tra le compagini che sognano in grande c’è anche la Feralpisalò che sin qui ha messo in cascina qualcosa come 50 punti, gli stessi della Pro Sesto con la quale condivide la prima piazza.

Al fine di tentare uno sprint decisivo, i ‘Leoni del Garda’ hanno a messo a segno un grande colpo: si sono assicurati Marco Sau.

A confermare il buon esito dell’operazione è stata la stessa Feralpisalò attraverso un comunicato ufficiale.

“Feralpisalò è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive, fino al 30 giugno con opzione di rinnovo per la stagione 2023/2024 in caso di promozione, di Marco Sau.

L’attaccante classe ‘87, che in carriera vanta oltre 400 presenze e 120 gol nei professionisti, vestirà la maglia verdeblù numero 20.

A Marco il più cordiale benvenuto a Salò”.

Per Sau (anche una presenza in Nazionale), che negli ultimi giorni era stato accostato anche al Cosenza, si tratta in un ritorno in C dopo oltre dieci anni. Dopo aver vestito le maglie di Manfredonia, AlbinoLeffe, Lecco, Foggia e Juve Stabia, ha legato indissolubilmente il suo nome a quello del Cagliari, squadra nella quale è cresciuto e con la quale ha totalizzato oltre duecento presenze e quasi cinquanta goal in tutte le competizioni.

Nelle ultime annate ha giocato con la Sampdoria ed il Benevento, contribuendo anche alla promozione in A delle Streghe nel 2020 con tredici reti in trentuno gare di B.

Svincolato dal termine della scorsa stagione, andrà a rafforzare un reparto che aveva bisogno di un innesto importante: l’Attacco della Feralpisalò ha infatti messo a segno solo 25 reti in 28 partite.