Luiz Felipe riparte dalla Liga: è ufficiale il suo passaggio al Betis

Il difensore naturalizzato italiano si era svincolato dalla Lazio dopo cinque stagioni: ha firmato per cinque anni con il club andaluso.

Si conclude l'avventura italiana di Luiz Felipe. L'ormai ex difensore della Lazio, infatti, sbarca in Liga per vestire la maglia del Betis, club che ha ufficializzato il suo ingaggio.

📣 OFICIAL | Luiz Felipe, nuevo jugador del Real Betis ✍😊



¡Qué ganas teníamos de este momento! 👋🆕



Dopo cinque stagioni in maglia biancoceleste, il difensore da poco svincolatosi ha trovato l'accordo con la società andalusa per porre la firma su un contratto di durata quinquennale con scadenza fissata a giugno 2027.

Nato a Colina, ma naturalizzato italiano, Luiz Felipe in Italia ha esordito con la Nazionale di Roberto Mancini lo scorso 14 giugno nella gara di Nations League contro la Germania.

E sempre nel Belpaese ha indossato anche i colori della Salernitana raccogliendo una manciata di presenze nell'annata 2016/2017.

L'estate successiva ha fatto registrare il suo trasferimento alla corte laziale: con la squadra capitolina ha totalizzato un bottino totale di 144 presenze, impreziosite da 2 goal.