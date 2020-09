Ufficiale: Kumbulla è un nuovo giocatore della Roma

La Roma acquista Marash Kumbulla dal Verona: prestito con obbligo di riscatto. Ai veneti vanno i giovani Cancellieri e Diaby, oltre a Çetin.

Marash Kumbulla è ufficialmente un giocatore della . L'accordo raggiunto nei giorni scorsi tra i giallorossi e il è stato infine formalizzato, come comunicato da entrambi i club sui rispettivi siti ufficiali.

La formula dell'operazione: prestito biennale con obbligo di riscatto. Con l'inserimento nella trattativa di due giovani, Matteo Cancellieri e Aboudramane Diaby, oltre a Mert Çetin, già ufficializzato nelle scorse settimane. Tutto spiegato nel dettaglio dal comunicato della Roma.

"L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con l’Hellas Verona gli accordi per l’acquisto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marash Kumbulla, e per la cessione, a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei calciatori Yıldırım Mert Çetin, Matteo Cancellieri e Aboudramane Diaby. Altre squadre Il saldo netto complessivo di tali operazioni di prestito è negativo per l’AS Roma per 2 milioni di euro. Inoltre, tutti gli accordi sottoscritti prevedono l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo dei rispettivi calciatori, condizionati al verificarsi di determinate situazioni sportive. L’impatto negativo per l’AS Roma, laddove si verificheranno tutte le condizioni previste, è pari a 13,5 milioni di euro. L’accordo relativo all’acquisto del calciatore Kumbulla prevede altresì un corrispettivo variabile, in favore dell’Hellas Verona, condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, stimato per circa 3,5 milioni di euro. L'articolo prosegue qui sotto Con Kumbulla è stato sottoscritto un contratto che, nel caso in cui si verifichino le relative condizioni per l’obbligo di acquisto a titolo definitivo, sarà valido fino al 30 giugno 2025".

✅ DONE DEAL 💪 Marash Kumbulla is officially an #ASRoma player! 🇦🇱🇮🇹 pic.twitter.com/aoPdBHrDGz — AS Roma English (@ASRomaEN) September 17, 2020

Kumbulla lascia così il Verona dopo la splendida stagione d'esordio in . Juric non ha avuto dubbi nel dare immediatamente fiducia al centrale albanese, ma nato a Peschiera del Garda, e ne è stato ripagato. Così come l'Hellas, autore di un'importante plusvalenza.

Ironia della sorte, sabato sera si giocherà proprio Verona-Roma, secondo anticipo della prima giornata di A. Kumbulla non sarà più un giocatore gialloblù. E potrebbe esordire con la maglia giallorossa proprio contro la squadra che l'ha cresciuto.