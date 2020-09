Verona-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma apre il suo campionato sul campo del Verona: le info sulle formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

VERONA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 19 settembre 2020

19 settembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La nuova Roma targata Friedkin parte da Verona, dove i giallorossi affronteranno l'Hellas nell'anticipo serale valido per la prima giornata della 2020/21.

Guarda Verona-Roma su DAZN

I giallorossi, scossi dal nuovo grave infortunio occorso a Zaniolo, hanno vinto le due amichevoli contro Sambenedettese e pareggiando però a in rimonta.

Altre squadre

Il Verona, che ha confermato Juric in panchina, ha perso entrambe le amichevoli pre-campionato contro Gorica e .

In questo articolo troverete tutte le informazioni su Verona-Roma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO VERONA-ROMA

Verona-Roma si giocherà sabato 19 settembre 2020 allo stadio 'Bentegodi' di Verona, rigorosamente a porte chiuse come a disposizioni anti-Covid. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

L'anticipo serale tra Verona e Roma sarà trasmesso da DAZN. Sarà però possibile gustarsi la partita su una smart scaricando l'app di DAZN o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Per gli utenti che avessero aderito all'offerta Sky-DAZN, Verona-Roma sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. I clienti che avessero sottoscritto anche un abbonamento Sky, inoltre, potranno inoltre seguire la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

Verona-Roma sarà trasmessa in diretta da DAZN. Basterà collegarsi sul sito direttamente dal proprio pc ed inserire le credenziali dell'abbonamento. In alternativa si potrà ricorrere all'app scaricabile su dispositivi portatili come tablet e smartphone.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi racconterà Verona-Roma minuto per minuto: dalla marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio con gli aggiornamenti sulle formazioni fino alla vera e propria diretta testuale con cui non vi perderete nemmeno un dettaglio del match del Bentegodi.

Verona senza Kumbulla, che si appresta a diventare un giocatore proprio della Roma: dentro l'ex Cetin nel ruolo di terzo difensivo assieme a Gunter ed Empereur. Out per infortunio Lazovic, a sinistra ci sarà Dimarco, mentre Zaccagni dovrebbe recuperare e affiancare Benassi sulla trequarti. In mezzo al campo si candida l'ex atalantino Tameze al fianco di Miguel Veloso. Di Carmine dovrebbe essere la punta più avanzata.

La Roma dovrebbe confermare la difesa a tre provata anche in questo precampionato, con Cristante centrale. Sulla destra Karsdorp è favorito su Santon nonostante la trattativa in corso col , Cristante e Veretout a centrocampo. Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko, pure lui in bilico nelle ore in cui si sta trattando il suo possibile passaggio alla .

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Benassi; Stepinski, Di Carmine. All. Juric

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. All: Fonseca