Ora è ufficiale: Juventus, colpo Locatelli dal Sassuolo

Dopo una lunga telenovela estiva, è arrivata finalmente l'ufficialità: Manuel Locatelli è un nuovo giocatore della Juventus. Un colpo importante per il club bianconero, che regala a Massimiliano Allegri l'elemento ideale per il suo centrocampo.

Una trattativa complicata con il Sassuolo ma chiusa positivamente e a condizioni ideali, come si evince dal comunicato ufficiale della Juventus in merito a questa operazione:

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società U.S. Sassuolo Calcio per l’acquisizione gratuita, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Locatelli. L’accordo prevede l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a € 12,5 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi".