Ufficiale, anche Juanfran al San Paolo: raggiunge Dani Alves

Svincolato dopo la fine dell'esperienza all'Atletico Madrid, il 34enne Juanfran vola in Brasile: è un nuovo giocatore del San Paolo.

Un terzino d'alto livello tira l'altro. E così, dopo aver clamorosamente riportato in patria Dani Alves, il San Paolo ci ha preso gusto: il club brasiliano ha annunciato anche l'arrivo dello spagnolo Juanfran.

Con DAZN segui Copa Libertadores e Copa Sudamericana IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'ex giocatore dell' era sul mercato, svincolato dopo la fine della lunga e vincente esperienza in biancorosso, e ha accettato la corte del San Paolo: arriva dunque a parametro zero, proprio come Dani Alves, e ha firmato un contratto di un anno e mezzo, valido dunque fino a dicembre 2020.

Per il trentaquattrenne Juanfran le opzioni non mancavano: si parlava soprattutto della possibilità . Il San Paolo ha dimostrato concretamente il proprio interesse già qualche settimana fa e, oggi, ha trovato l'accordo con lo spagnolo.

Si tratta dell'ennesimo innesto di livello per una formazione che, dopo la precoce eliminazione dai preliminari di Copa Libertadores, sta concentrando tutte le proprie energie sul campionato: attualmente il San Paolo è quarto, con 8 punti di distacco dalla capolista Santos.