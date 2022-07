Gollini torna in Serie A: ufficiale il suo approdo alla Fiorentina

C'è di nuovo la Serie A nel futuro di Gollini: l'ex portiere del Tottenham rsi trasferisce dall'Atalanta alla Fiorentina.

La terza esperienza in Premier League di Pierluigi Gollini, quella vissuta al Tottenham, si è chiusa dopo una sola stagione. Archiviata l'avventura con gli Spurs il portiere, il cui cartellino era ancora di proprietà dell'Atalanta, torna in Italia e diventa ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina.

Si è sottoposto nella giornata di venerdì alle visite mediche di rito che hanno preceduto le firme sui contratti. A confermare il buon esito della trattativa è stato lo stesso club gigliato attraverso i propri profili social.

Per il classe 1995 si tratta della sua terza maglia italiana dopo quelle della Dea, appunto, e del Verona.

In Inghilterra, il portiere bolognese non ha collezionato nemmeno un gettone di presenze in campionato, senza mai riuscire a scalfire la titolarità di Hugo Lloris.

Per lui solamente 10 apparizioni complessive distribuite tra Conference League, FA Cup e Carabao Cup.

Troppo poco per dare continuità alla sua permanenza Oltremanica, decisamente maggiore la voglia di rimettersi in gioco sul palcoscenico nostrano. E l'occasione è puntualmente arrivata.

Gollini torna a vestire la maglia con il giglio sul petto a dieci anni dalla fine della sua breve avventura nel settore giovanile della Fiorentina. Approdato in viola nel 2010, ha lasciato il club per unirsi al settore giovanile del Manchester United.